Del Piero prossimo allenatore della Juve? Le quote dei bookmaker

" Potete anche chiamarmi Mister ..." ha scritto Alessandro del Piero circa un paio di settimane fa sul suo profilo Instagram . L'ex capitano e bandiera della Juventus ha conseguito la licenza UEFA Pro che gli permette di allenare qualsiasi squadra di ogni categoria. La sua Juve compresa. Ma quanto vale una simile ipotesi per i bookmaker ? Ecco le quote relative alla prossima squadra di Alessandro Del Piero al primo settembre.

Del Piero, dalla Serie B... all'Inter: tutte le ipotesi

Doveroso chiarirlo subito: l'ipotesi che Del Piero inizi la sua carriera da allenatore guidando la Juve non è in cima alle preferenze dei bookmaker. Tale eventualità, infatti, figura a 25 sulle lavagne di Cplay, Snai e NetBet, su Elabet si sale a 50 e su Sisal addirittura a 100. Questione di tempo, magari il matrimonio si farà ma più in là nel tempo.

Al momento lo scenario ritenuto dai bookie più probabile è quello che vede Del Piero allenatore di una qualsiasi squadra di Serie B: a 3.50 per Cplay, NetBet e Snai mentre la panchina di una qualsiasi squadra di Serie C è quotata a 5.

Una prima esperienza di Alex nella MLS è stimata a 10 mentre una formazione che milita nell'Arabia Saudita (onnipresente) è a 15.

Como (20), Bologna (25) e persino Roma (50) rientrano nel pacchetto delle opzioni associate dai bookie a Del Piero. Il cerchio si chiude con la panchina della Nazionale italiana e... l'Inter, entrambe le soluzioni sono proposte a 100.