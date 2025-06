Estonia-Israele, Italia spettatrice interessata: ecco il pronostico

Chi vince? Bookie convinti

Entrambe hanno disputato due partite e, con 3 punti ciascuna (una vittoria e una sconfitta), occupano al momento la seconda posizione dietro la Norvegia capolista (6 punti nelle 2 gare fin qui giocate).

Si tratta del remake, a campi invertiti, dello stesso incontro già visto il 22 marzo quando, all’esordio, Israele si è imposto per 2-1. Israele ha poi incontrato la Norvegia (finendo ko per 4-2) mentre l’Estonia è andata a vincere in Moldavia per 3-2.

Nell’arco degli ultimi 20 anni le due nazionali si sono incontrate tre volte e, prima del già ricordato 2-1 di un mese e mezzo fa, Israele aveva vinto anche i due match precedenti (1-0 e 4-0 nelle qualificazioni europee a cavallo tra il 2006 e il 2007).

Il 2, anche stavolta, sembra l’esito più probabile. La vittoria di Israele si gioca a 1.51 su Cplay, Begamestar, a 1.50 su Planetwin e a 1.44 su LeoVegas.