Pronostico Norvegia-Italia, Goal/No Goal e "Marcatore più duo": le migliori quote

Mentre l’ Italia , a marzo, cercava (senza successo) il pass per la Final Four di Nations League , la Norvegia esordiva con due larghe vittorie (5-0 alla Moldavia e 4-2 a Israele) nel gruppo I delle qualificazioni Mondiali . Insomma, l’avventura di Spalletti non è neppure iniziata e la strada è subito un po’ più in salita.

Comparazione quote: esito Goal

Già, perchè gli scandinavi hanno in pugno la vetta del gruppo I con 6 punti e, vale la pena ricordarlo, solo il primato nel girone garantisce il biglietto diretto per la fase finale della kermesse iridata. Gli Azzurri fanno il loro esordio in questo percorso di qualificazione a Oslo, dove la Norvegia ha giocato la sua ultima partita il 17 novembre 2024, vincendo 5-0 contro il Kazakistan.

Sono quattro le vittorie consecutive collezionate da Haaland e compagni, l’Italia invece viene da due sconfitte e un pareggio in Nations League, tre risultati caratterizzati da Goal e Over 2,5.

Dopo l’Europeo della scorsa estate la nazionale azzurra ha sempre segnato almeno un gol nelle otto partite disputate ma in una sola occasione ha chiuso con la rete inviolata: Belgio-Italia 0-1. Da quasi dieci anni invece gli Azzurri non affrontano la Norvegia, battuta 2-1 nelle qualificazioni per Euro 2016.

Per gli scandinavi, mai qualificati alla fase finale di un Mondiale nelle ultime sei edizioni, la sfida di Oslo rappresenta uno snodo cruciale. Con gente come Odegaard, Sorloth e Haaland sognare si può.

Le quote del match sono equilibratissime e i bookmaker sentono profumo di “Goal”. Almeno una rete per parte è in lavagna a 1.62 su Cplay e Begamestar, 1.60 su Planetwin e 1.57 su Sisal.

L’Over 2,5 (sarebbe l’ottavo consecutivo per la Norvegia) si gioca a 1.75 su Cplay, Begamestar e Planetwin.

Marcatore più duo: un paio di opzioni dalla quota interessante

Tra le scommesse sui marcatori di Norvegia-Italia è da segnalare la tipologia: “Marcatore più duo”. Consiste nel pronosticare se a Oslo un determinato giocatore, o il suo sostituto, segnerà almeno un gol oppure colpirà palo o traversa.

Nelle fila della Norvegia il maggiore indiziato in quest’ambito è (neanche a dirlo) Haaland, bancato a 2. In lavagna la punta azzurra è vicina al cannoniere del City: Retegui è offerto a 2.40.

Restando in casa azzurra l’occhio cade sul 6.50 assegnato a Federico Dimarco, uno che col suo mancino può mettere la palla dove vuole (legni compresi).

La stagione magica di Sandro Tonali autorizza a fare un pensierino su di lui in questa scommessa: un investimento che renderebbe 5 volte la posta.