Qualificazioni Mondiali, debutto con vittoria per Rudi Garcia? Il pronostico di Macedonia-Belgio

Per il Belgio scocca l’ora del debutto nelle qualificazioni ai Mondiali . Venerdì sera (ore 20.45), a Skopje, i Diavoli Rossi affrontano la Macedonia , che nelle prime due esibizioni ha vinto agevolmente col Liechtenstein e poi pareggiato 1-1 col Galles (entrambi i gol sono arrivati nei minuti di recupero).

Il Belgio segna almeno due gol? La quota dell'Over 1,5 Ospite

Per Rudi Garcia si tratta del terzo impegno alla guida del Belgio, dopo che a marzo Lukaku e compagni avevano affrontato l’Ucraina nello spareggio salvezza/retrocessione di Nations League.

Un doppio confronto a due facce, ko per 3-1 all’andata e ribaltone al ritorno: 3-0 e Belgio che resta nella “Lega A” della Nations League. Lukaku, De Bruyne, De Ketelaere: tutti hanno risposto presente alla chiamata dell’ex tecnico della Roma, a caccia di una vittoria esterna che il Belgio non fa registrare addirittura dal 13 ottobre 2023: un 3-2 all’Austria nelle qualificazioni a Euro 2024.

La Macedonia è imbattuta da otto gare ma, Galles a parte, le nazionali affrontate erano di un livello decisamente modesto. Secondo i bookmaker la serie positiva della Macedonia è giunta al capolinea: segno 2 a 1.36 sulla lavagna Cplay, a 1.33 su Sisal e Planetwin. La vittoria della Macedonia è in grado di rendere fino a 9 volte la posta.

Il Belgio ha le carte in regola per segnare almeno due reti: l’Over 1,5 Ospite è offerto a 1.52 da Cplay e Begamestar, a 1.48 da Sisal.