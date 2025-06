Pronostico Spagna-Francia, chi vince trova in finale il Portogallo di Ronaldo

In questo periodo per la Spagna si contano ben 18 vittorie e 5 pareggi (3 dei quali si sono poi trasformati in vittoria, il primo nella finale 2023 della Nations League vinta dagli iberici ai rigori contro la Croazia, il secondo nei quarti di finale dell’Europeo 2024 battendo la Germania ai supplementari mentre il terzo, all’ultima uscita e ai rigori, nel ritorno dei quarti di questa Nations League contro l’Olanda quando anche al Mestalla si era ripetuto il 2-2 dell’andata).

Combo Goal+Over 2,5? Ecco le migliori quote dei bookmaker

Un successo che ha aperto all’undici spagnolo le porte della semifinale in programma stasera contro la Francia. Si gioca a Stoccarda, con la formula della gara unica, e la nazionale transalpina non può certo vantare lo stesso rendimento dei suoi avversari.

I “Bleus” si sono qualificati superando, con molte difficoltà, la Croazia (0-2 all’andata e 2-0 al ritorno con passaggio del turno ai rigori). Sulle capacità tecniche di entrambe le nazionali, però, non si discute e il campo neutro potrebbe anche accorciare le distanze.

Le premesse di una gara aperta e, presumibilmente, pirotecnica ci sono tutte con il Goal e l’Over 2,5 in grado di farsi vedere. Optando per la combo che lega i due esiti (si è vista anche in Germania-Portogallo, la prima semifinale, finita 1-2) la quota è 2.08 su Cplay e Begamestar, 2.10 su Elabet e 2.15 su Sisal.

Il "semplice" esito Goal è quotato a 1.68 da Cplay e Begamestar, 1.65 da Sisal.