Pronostico Germania-Francia, finale di consolazione a Stoccarda

Vincere la medaglia di bronzo in Nations League non è certo il più ambito dei traguardi. Fatto sta che il format del torneo prevede la disputa della "finalina" per il terzo e quarto posto , perciò Germania e Francia (non due nazionali qualsiasi) sono chiamate a onorare l'impegno. Il match è in programma domenica 8 giugno alle ore 15 a Stoccarda.

Quote equilibrate, ecco i consigli su cosa giocare

Contro il Portogallo la Germania ha conosciuto la sua prima sconfitta in Nations League, prima della quale i tedeschi avevano collezionato 6 vittorie e 3 pareggi con 24 gol totali all'attivo (miglior attacco della manifestazione davanti alla Spagna).

Per la Francia il folle 4-5 con la Spagna è stato il terzo ko in questa edizione del torneo, che si aggiunge all'1-3 rimediato al debutto dall'Italia e allo 0-2 in casa della Croazia nei quarti di finale.

Insomma, se per Mbappé e compagni dei campanelli d'allarme erano già suonati, ha sorpreso di più il modo in cui è uscita di scena la Germania, bocciata anche da Nagelsmann che ha etichettato quella contro il Portogallo come la "prova meno convincente dell'ultimo anno e mezzo".

Chi è favorito in Germania-Francia? In lavagna i tedeschi sono di poco avanti, il segno 1 al 90' è quotato a 2.45 da Cplay, 2.42 da Zona Gioco e 2.35 da Bwin. Il successo transalpino è valutato a 2.50 da Bwin, a 2.60 da Sisal e 2.65 da Begamestar.

Probabile sulla carta l'esito Goal (1.47 su Cplay e Begamestar, 1.44 su Bet365 e 1.42 su BetFlag) mentre, se si vuole alzare un po' il tiro, si può provare la giocata "gol dalla panchina" al doppio della posta.