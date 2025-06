Amichevoli nazionali, il pronostico di Grecia-Slovacchia e Messico-Svizzera

Non solo Nations League e qualificazioni ai prossimi Mondiali . Molte nazionali che riposano in questo turno (sono quelle europee inserite nei gruppi di qualificazione composti da quattro squadre e inizieranno la loro avventura a settembre) approfittano dello stop per disputare comunque delle amichevoli , utili a oliare i meccanismi e il gioco di ognuna.

Grecia favorita sulla Slovacchia

E’ il caso di Grecia-Slovacchia, due nazionali che non si incontrano dalle qualificazioni per il Mondiale brasiliano del 2014 e in quella occasione i due incontri si chiusero entrambi con la vittoria ellenica (1-0 il 16 ottobre 2012 in Slovacchia e 1-0 l’11 ottobre 2013 in Grecia). L’undici di Atene ha chiuso il suo girone di Nations League (League B) a pari punti con l’Inghilterra ma è finita seconda perché in svantaggio negli scontri diretti. Cinque vittorie e una sconfitta con Irlanda e Finlandia alle spalle ma ha poi battuto la Scozia (0-1 e 3-0) nello spareggio salendo così nella League più prestigiosa. Anche la Slovacchia ha chiuso al secondo posto la sua Nations League (ma giocava in League C), alle spalle della Svezia e prima di Estonia e Azerbaijan ma ha poi perso lo scontro promozione/retrocessione con la Slovacchia (0-0 e 0-1 ai supplementari) restando, di conseguenza, dove... era.

Non è una macchina da gol la Grecia e non lo è nemmeno la Slovacchia e anche sotto il prfilo delle reti subìte i numeri sono abbastanza contenuti. A parte l’1 (suggerito dalle quote) l’Under 2,5 sembra la scelta migliore: quota 1.52 su Cplay e Begamestar, 1.50 su Planetwin.

Messico-Svizzera, il consiglio su cosa giocare

L’altro match sotto osservazione è Messico-Svizzera, sfida abbastanza inedita (l’unico precedente che viene in mente è quello vinto dagli elvetici 2-1 nel Mondiale brasiliano del 1950) dove l’undici centro americano sembra presentarsi all’appuntamento con una carica (e un rendimento recente) maggiore.

El Tricolor, infatti, poco più di un mese fa, battendo Panama 2-1, ha vinto la Concacaf Nations League avendo superato, soltanto un paio di giorni prima, anche il Canada (2- 0) in semifinale. La Svizzera, nello stesso periodo (lo scorso mese di marzo), ha disputato due amichevoli pareggiando la prima 1-1 con l’Irlanda del Nord e vincendo la seconda 2-1 contro il Lussemburgo. In precedenza, nelle 6 partite di Nations League, non ha mai vinto collezionando 4 pareggi e 2 sconfitte (contro Spagna, Serbia e Danimarca).

Il Messico, nelle ultime 13 partite ha preso gol solo 2 volte (3 in tutto), ci sta l’Under 2,5 anche qui: a 1.64 su Cplay e NetBet, 1.60 su Planetwin.