Qualificazioni Mondiali, il pronostico di Uruguay-Venezuela

Meno tre al termine. Tante sono infatti le partite ancora da disputare nel’ambito delle qualificazioni mondiali sudamericane dove l’Argentina, prima nel girone e già da tempo con il biglietto in tasca per Canada, Stati Uniti e Messico, sarà l’unica ad affrontare gli ultimi 270 minuti di gioco senza preoccupazioni. Tutte le altre, dalle due seconde (Ecuador e Paraguay) all’ottava (la Bolivia), sono raccolte in una decina di punti e, soprattutto, dalle seconde alla settima (il Venezuela che, ricordiamo, è l’unica che non si qualifica direttamente ma va agli spareggi intercontinentali) i punti di distanza sono soltanto 6.