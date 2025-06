Europei Under 21, si parte con Slovacchia-Spagna: pronostico "obbligato"

L’edizione di quest’anno dell’ Europeo Under 21 è ospitato dalla Slovacchia che, nella gara d’apertura della manifestazione, affronta alle 18 la favoritissima Spagna .

Bookie convinti, vince la Spaga: le quote

Una sfida sulla carta senza storia visto l’enorme divario tecnico esistente tra le due nazionali di categoria anche se, è doveroso ricordarlo, il 21 marzo dello scorso anno, la Slovacchia riuscì a battere la Spagna 2-0 (ma era un’amichevole e non era mai accaduto prima in una gara ufficiale).

Il segno 2 non sembra minimamente in discussione, ancha alla luce delle quote proposte dai bookmaker.

La vittoria della Spagna è offerta a 1.42 da Cplay, a 1.41 da LeoVegas e a 1.36 da William Hill. L'1 della Slovacchia è quotato a 7 da Sisal, a 6.75 da Unibet e a 6.50 da Snai.