Pronostico Psg-Atletico Madrid, per i bookie tra Luis Enrique e Simeone finirà così...

Rose Bowl di Pasadena, la suggestiva cornice californiana è il teatro del big match della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club . Il Psg campione d’Europa in carica ospita l’ Atletico Madrid che ha chiuso al terzo posto il campionato spagnolo, staccato di 12 punti dal Barcellona che ha vinto il titolo.

Vince il Paris? Bookie convinti

L’ultimo confronto tra le due squadre è andato in scena il 6 novembre, nell’ambito della “fase campionato” di Champions League. A Parigi finì 2-1 per gli spagnoli, con tanto di ribaltone (che in questa sfida i bookmaker bancano mediamente a 6.50).

Nella seconda parte di stagione però i francesi hanno cambiato decisamente passo, coronando una stagione da sogno mettendo in bacheca anche campionato e Coppa di Francia. La Champions vinta in finale contro l’Inter ha spezzato una maledizione, cosa si può chiedere di più a Luis Enrique? Da vedere a che livello saranno le motivazioni dei francesi, super favoriti secondo i bookmaker.

La vittoria del Psg sull’Atletico è in lavagna a 1.85 su Cplay e GoldBet, a 1.84 su Betway. La X e il 2, invece, sono offerti mediamente a 3.75, dunque il doppio rispetto al "segno 1".

Visti gli interpreti in campo i bookmaker (e non solo) si aspettano un match con entrambe le squadre a segno: esito Goal a quota 1.64 su Cplay e Begamestar, a 1.58 su Planetwin.