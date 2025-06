Atletico Madrid, solo la vittoria contro i Seattle Sounders: il pronostico

Un secondo tempo coraggioso non è bastato ai Seattle Sounders per evitare la terza sconfitta di fila (considerando l’MLS), la prima al Mondiale per Club. Gli americani hanno perso per 2-1 contro il Botafogo, non una buona notizia visto che i prossimi due impegni sono contro avversari del calibro di Atletico Madrid e Psg.