Mondiale per Club, il pronostico di Flamengo-Chelsea: in palio la vetta del gruppo D

Statistiche e pronostico: tra Goal e No Goal...

I brasiliani hanno infilato il nono risultato utile consecutivo, confermandosi abili nel chiudere i loro incontri con porta inviolata.

Il Chelsea di Maresca magari non esibirà un calcio spumeggiante ma è efficace quanto basta per fare strada nel torneo.

Solo per dovere di cronaca, va evidenziato come i londinesi non pareggino dal 13 aprile (2-2 con l’Ipswich in campionato). Segno X poco probabile nelle previsioni dei bookmaker, che vedono il Chelsea favorito a 1.87 (su Cplay, GoldBet e Lottomatica) e il Flamengo che “insegue” a quota 4.00.

Entrambe hanno fatto registrare l’esito No Goal in quattro delle ultime cinque partite giocate. Il Goal in controtendenza è un’ipotesi in lavagna a 1.84 Cplay, a 1.80 su GoldBet e Lottomatica.