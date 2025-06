Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund: migliori quote e consigli su cosa giocare

Match da combo

Per confermarsi al primo posto o, comunque, restare in orbita qualificazione, tuttavia, i sudafricani dovranno centuplicare gli sforzi contro il Borussia Dortmund. I tedeschi al debutto non sono andati oltre lo 0-0 contro la Fluminense, con le tossine di una stagione lunga e logorante ancora da smaltire.

Prima del pari senza reti all'esordio i gialloneri avevano collezionato sei successi di fila tra Bundesliga e Champions, segnando sempre tre o quattro gol in ciascun match.

Una squadra che ha battuto 4-2 il Leverkusen e per 3-1 il Barcellona ha senza dubbio le carte in regola per vincere e anche in scioltezza.

Ci sono quindi i presupposti per provare la combo "2 più Over 2,5": si può giocare a 1.86 su Cplay e Begamestar, a 1.87 su Sisal, a 1.88 su Elabet.