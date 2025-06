Pronostico Inter-Urawa Reds, prima vittoria per Lautaro e compagni? Il parere dei bookmaker

La migliore condizione (si spera) verrà giocando e con quella anche le vittorie. L' Inter di Cristian Chivu ha debuttato con un 1-1 nel Mondiale per Club , segno che non ci sono partite facili sia che gli avversari si chiamino Monterrey o (come stasera) Urawa Reds .

In gioco il numero di gol segnati dai nerazzurri

I giapponesi hanno perso 3-1 contro il River Plate subendo tre gol di testa (non sarebbe male per l'Inter far valere la sua fisicità) e in campionato al momento sono quarti, con uno score di 9 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte (26 gol segnati e 20 subìti). Avversario ampiamente alla portata dei nerazzurri, logicamente favoriti secondo tutti i bookmaker.

Tra le scommesse disponibili vale la pena segnalare l'Over 2,5 Casa, ovvero Inter che segna almeno tre gol. Cplay e Begamestar bancano a 1.76 questo tipo di opzione, contro l'1.78 di Elabet.

Ha segnato (e sprecato), confermando di essere il punto fermo dell'Inter. Lautaro Martinez è il favorito dei bookie nelle scommesse sui marcatori.

Un sigillo del Toro in qualsiasi momento del match è quotato a 1.75 da Cplay e Begamestar, a 1.77 da Elabet e a 1.60 da Lottomatica.