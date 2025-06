Come finisce Los Angeles FC-Esperance Tunis? Ecco il parere dei bookmaker

Chi vince si regala una speranza per gli ultimi novanta minuti del girone, chi perde può già preparare le valigie. In estrema sintesi è lo scenario che attende Los Angeles FC ed Esperance Tunis , le attuali “Cenerentole” del girone D del Mondiale per Club .

Segnano entrambe? Ecco quanto paga l'esito Goal

Buona volontà, attitudine alla sofferenza ma poco altro all’attivo. In questo secondo impegno ci vorrà ben altro atteggiamento per graffiare la difesa avversaria visto che il pareggio non serve davvero a nessuno.

E dire che americani e tunisini arrivavano alla sfida inaugurale - rispettivamente - con una striscia di dieci e undici risultati utili consecutivi.

Los Angeles più incline agli esiti Goal e Over 2,5 a differenza dell’Esperance, che ha avuto nel No Goal un ricorrente compagno di viaggio.

A bocce ferme partono favoriti Giroud e compagni, vittoriosi a 1.90 su Cplay e Begamestar, a 1.89 su Betway.

Secondo i bookmaker l’opzione Goal è più probabile rispetto al No Goal. Almeno una rete per parte si gioca a 1.78 su Cplay e NetBet, a 1.75 su Sisal.