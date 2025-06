Pronostico Bayern-Boca, i sudamericani cercano l'impresa contro Kane e compagni

Con Bayern Monaco-Boca Jrs si completa la seconda giornata di gare del gruppo C del Mondiale per Club . Tornano dunque in campo i tedeschi campioni di Germania (99 gol segnati in 34 partite) contro gli argentini, reduci dalla bella prova offerta contro il Benfica (2-2).

Bayern vince con uno o due gol di scarto? Quota interessante

Un test decisamente più probante per i bavaresi rispetto alla passeggiata con l’Auckland City, anche se la quota assegnata alla vittoria bavarese resta decisamente bassa (circa 1.30).

Bookmaker impressionati, evidentemente, da una formazione che in dieci delle ultime undici partite ha segnato almeno due gol. Di fronte però c’è una compagine ostica che da ben 26 gare di fila non subisce più di due gol.

I tedeschi proveranno a far cadere il muro degli argentini che come al solito troveranno sugli spalti un clima in stile “Bomboniera”.

Alla fine dovrebbe spuntarla il Bayern Monaco, magari con uno o due gol di scarto. La quota (invitante) assegnata a questa ipotesi è pari a 1.91 per Cplay, Begamestar, e NetBet.

Difficile ma non impossibile l’esito Goal: a 1.96 su Cplay, 1.95 su Sisal e a 1.88 su Betway.