Pronostico River Plate-Monterrey, la classe di Mastantuono contro l'esperienza di Sergio Ramos

Nel gruppo E del Mondiale per Club , quello dell’ Inter , va in scena la sfida tra River Plate e Monterrey . Gli argentini, vittoriosi per 3-1 contro gli Urawa , hanno l’occasione di festeggiare l’accesso agli ottavi con una vittoria (nella terza e ultima giornata della fase a gironi è prevista la sfida con l’Inter).

Le scommesse sul numero di gol segnati dal River

I messicani hanno approfittato della fase di rodaggio nerazzurra per conquistare un buon pareggio ma, quote alla mano, la strada che porta agli ottavi resta in salita: vale 6 l’ipotesi che Sergio Ramos e compagni finiscano primi o secondi in questo girone.

Il River va a segno da 11 partite consecutive e in questo ciclo di sfide si è sempre visto almeno un esito tra Goal e Over 2,5.

Il Monterrey ha “ritrovato” un segno X che mancava da ben 10 partite (6 vittorie e 4 pareggi). Nei due precedenti (amichevoli) con gli argentini si registra un 1-1 e in precedenza una vittoria per 1-0 da parte del River.

Secondo i bookmaker il pronostico sorride a Mastantuono e compagni, che dovrebbero andare a segno una o due volte. Un’ipotesi offerta a 1.55 da Cplay e Begamestar, a 1.46 invece da Betway.