Mondiale per Club, la Juve può vincere a zero contro il Wydad? Ecco il parere dei bookie

La manita al piccolo Al Ain è il biglietto da visita della Juventus al Mondiale per Club . Non fa tremare i bianconeri neanche il nome del prossimo avversario di Tudor nella seconda giornata, ovvero il Wydad , 22 volte vincitore del campionato marocchino.

Juve-Wydad, pronostico e migliori quote

Un club che, risultati alla mano, è abbonato agli esiti No Goal e Under 2,5. Al debutto gli africani hanno evitato la debacle contro il Manchester City ma allo stesso tempo, per la quarta volta nelle ultime cinque partite, sono rimasti a secco di gol.

La Juve “vede” più vicina la quarta vittoria di fila, striscia che i bianconeri hanno collezionato nella prima metà di febbraio.

La verà difficoltà sarà tenere alta la concentrazione, visto che di risultati a sorpresa in questo torneo se ne sono già visti diversi. Statistiche e quote spingono il pronostico verso il No Goal (almeno una squadra non segnerà): a quota 1.46 su Cplay e Begamestar, a 1.52 su Elabet.

La Juventus vincente a zero è un’ipotesi offerta a 1.72 da Betway, a 1.70 da Cplay e a 1.67 da Elabet. Insomma, per i bookie si può fare...