Europei Under 21, come finisce Germania-Italia? Le quote dei bookmaker

Con sette punti in tre partite l’ Italia Under 21 si è guadagnata il biglietto per i quarti degli Europei . Ad affrontare gli Azzurrini , sabato sera, sarà la Germania del bomber Woltemade (4 reti nel torneo). Ovvero, l’unica nazionale che nella fase a gironi ha ottenuto tre vittorie su tre, l’ultima delle quali a spese dell’Inghilterra che ha vinto l’ultima edizione del torneo.

Germania-Italia, i consigli per le scommesse

Ai 35 gol segnati nel girone di qualificazione, i tedeschi ne hanno aggiunti altri 9. Ottime credenziali per provare a conquistare il loro quarto titolo europeo, dopo che nell’ultima edizione era arrivata una prematura eliminazione al termine della fase a gironi.

In partite secche come questa non ci sono favoriti, ha detto Nunziata, anche se i bookmaker evidentemente non sono dello stesso avviso. La sua Italia ha tenuto testa ad una nazionale del calibro della Spagna, pareggiando 1-1.

Curiosità, per la quinta partita consecutiva Pisilli e compagni hanno segnato un gol esatto. Quattro invece le reti che gli Azzurrini avevano subìto nel girone di qualificazione, realizzandone 27.

Filosofie diverse si confrontano in una partita mai banale. L'esito Goal è offerto a 1.64 da Cplay e Begamestar, a 1.65 sa Sisal.

Intrigante anche il Multigol 2-3, a 1.87 su Cplay e StarYes, a 2.05 su Sisal.