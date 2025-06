Pronostici Mondiale per Club, una combo per Atletico Madrid-Botafogo

Lunedì sera arrivano altri verdetti anche dal gruppo B del Mondiale per Club . Il sorprendente Botafogo comanda con sei punti in due partite, davanti a Psg (sconfitto proprio dai brasiliani pochi giorni fa) e Atletico Madrid , che rischia di pagare a caro prezzo la pesante sconfitta (0-4) rimediata all’esordio contro i campioni d’Europa.

Atletico imbattuto e...

Prima di ricorrere ai calcoli e alla differenza reti, però, ci sono novanta minuti da giocare. L’Atletico deve battere il Botafogo, reduce da cinque vittorie di fila, meglio ancora se con ampio margine. I brasiliani dal canto loro sanno di poter festeggiare l’accesso agli ottavi con un pareggio, risultato che le due squadre mostrano di gradire ben poco.

Il match può nascondere delle insidie per gli uomini di Diego Simeone, comunque favoriti secondo i bookmaker.

Per non rischiare troppo si può optare per la combo 1X+Over 1,5 (Atletico imbattuto e almeno due gol in partita), offerta a 1.42 da Sisal, a 1.48 da Eurobet e a 1.50 da Cplay.