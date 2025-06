Semifinali Europei Under 21, il pronostico di Inghilterra-Olanda

Inghilterra imbattuta al 90' e...

Gli uomini di Lee Carsley nei quarti hanno battuto 3-1 la Spagna e proseguono così la loro difesa del titolo vinto nel 2023.

L'Olanda di Michael Reiziger, in virtù del successo per 1-0 sul Portogallo, ha raggiunto per la settima volta le semifinali degli Europei Under 21. Gli arancioni avevano vinto le dieci partite di qualificazione, accedendo però ai quarti della kermesse che si sta svolgendo in Slovacchia con soli 4 punti, lo stesso bottino dell'Inghilterra che aveva chiuso alle spalle della Germania nel gruppo B.

Il 3-1 inflitto alla Rojita lancia gli inglesi nelle quote sull'esito finale. Il segno 1 è offerto a 2.17 da Cplay e NetBet, a 2.15 da BetFlag. Il segno 2 al 90' invece oscilla tra quota 3.10 e 3.30.

In sede di pronostico effettivamente l'Inghilterra sembra poter meritare più fiducia: la combo 1X+Multigol 1-4 si gioca a 1.67 su Cplay e Begamestar, a 1.63 invece su Elabet.