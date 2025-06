Sinner vince Wimbledon 2025? Ecco il parere dei bookie. E Alcaraz...

Il torneo più glamour dell'anno scatta lunedì 30 giugno: Wimbledon 2025 è più vicino, portandosi dietro la solita domanda: chi vincerà tra Sinner e Alcaraz? Tenendo presente il possibile inserimento di un campione come Djokovic, che sull'erba dell'All England Club ha conquistato sette titoli, e talenti emergenti come Jack Draper, attuale numero 4 del Ranking Atp. Ecco chi è il favorito per la vittoria finale a Wimbledon secondo i bookmaker.