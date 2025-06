Come finisce Juve-Manchester City? Le quote dicono...

Cala il sipario sulla fase a gironi del Mondiale per Club con le ultime due partite degli ultimi due raggruppamenti. In contemporanea si giocano stasera le sfide conclusive del gruppo G dove in una è in palio il primato nel girone e nell’altra non c’è più in palio nulla.

Bianconeri primi con un pareggio

Juventus e Manchester City, infatti, sono appaiate a punteggio pieno (e già qualificate agli ottavi) mentre Wydad e Al-Ain sono entrambe rimaste al palo e già fuori dalla competizione.

Nel confronto tra bianconeri e inglesi al momento non ci sono differenze, anche nella differenza reti (+8 per entrambe le squadre) con la “Vecchia Signora” che però ha realizzato una rete in più (9 contro le 8 di Haaland e compagni) avendone subìta 1 contro le... zero dei “Citizens”.

A questo punto può valere la pena ricordare che la Juventus ha messo a segno 4 gol (dei 5 totali) nel primo tempo contro l’Al-Ain mentre nel match successivo ha realizzato nei primi 45’ 2 delle sue 4 reti complessive).

Il City risponde con le 2 reti all’esordio contro il Wydad entrambe nella prima frazione di gioco mentre nel 6-0 all’Al-Ain ha equamente distribuito le sue marcature (3 nel primo tempo e 3 nel secondo).

A questo punto, come si diceva all’inizio, al Camping World Stadium di Orlando si gioca soltanto per il primato che i bianconeri possono assicurarsi anche con un pareggio.

Nonostante la stagione del City non sia stata delle più brillanti (anche quella della Juve ha fatto registrare più bassi che alti) per le quote è Guardiola a partire favorito con il 2 offerto anche a una quota interessante: vale 1.86 per Cplay, 1.80 per BetFlag e 1.76 per Betway.