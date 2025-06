Mondiale per Club, pronostico "Multigol" per Benfica-Chelsea

Se il primo ottavo di finale della Fifa Club World Cup 2025 è tutto brasiliano per il secondo in programma domani sera, si torna nel Vecchio Continente. Al Bank of America Stadium saranno infatti di fronte Benfica e Chelsea in una sfida che, a differenza di quanto possono raccontare le quote , è più incerta di quanto possa sembrare.

Chi è favorito per le quote e cosa giocare

Il Benfica, vale la pena sottolinearlo, si è qualificato a questo turno non solo vincendo il suo girone ma lo ha fatto lasciandosi dietro nientemeno che il Bayern, battuto per 1-0, oltre che l’Auckland City (pratica liquidata con un tennistico 6-0) e il Boca Juniors (con cui all’esordio ha pareggiato 2-2).

Il riepilogo del cammino del Chelsea è pressoché analogo anche se l’undici di Enzo Maresca non aveva il Bayern nel suo raggruppamento. I “Blues” hanno vinto anche loro 2 partite (2-0 al Los Angeles Fc e 3-0 all’Esperance Tunis) ma sono caduti (1-3) contro il Flamengo che ha vinto il girone lasciando agli inglesi soltanto la piazza d’onore.

Vale la pena aggiungere che, prima di iniziare questa competizione, il Benfica ha chiuso il suo campionato al secondo posto (2 lunghezze dietro allo Sporting campione) mentre il Chelsea è finito quarto in Premier League ma ha conquistato, battendo 4-1 il Betis, la Conference League.

Il computo totale delle reti realizzate dal Benfica in questo Mondiale per Club è pari a 9 (contro le 2 sole subìte nel match d’esordio) mentre il Chelsea ha 6 reti all’attivo contro 3 al passivo (incassate tutte in una volta contro il Flamengo).

Analogo l’andamento degli esiti fin qui fatti registrare dalle due squadre. I lusitani hanno collezionato 2 Over 2,5 e 2 NoGoal contro 1 solo Under 2,5 e1Goal e lo stesso vale per la formazione inglese che pure ha messo da parte 2 NoGoal e 1 Goal in aggiunta a 2 Over 2,5 e 1 solo Under 2,5.

Per le quote il ruolo di squadra favorita è stata assegnato al Chelsea ma, in base ai dati e ai numeri fin qui proposti, l’esito del match non è poi così scontato.

Volendo provare a restare “a cavallo” tra Under 2,5 e Over 2,5 (difficile scegliere tra l’uno e l’altro) si potrebbe allora provare a guardare in direzione del Multigol 2-3, un esito che, qualunque sarà l’esito della sfida, potrebbe alla fine risultare vincente. L'ipotesi che al 90' vengano realizzate due o tre reti totali è offerta a 1.83 da Cplay e Begamestar, a 1.95 da Planetwin e a 2 da Sisal.