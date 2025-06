Chi vincerà l'Isola dei famosi? Per le quote sarà...

Cristina Plevan i, Mario Adinolfi , Loredana Cannata e Omar Fantini . Sono loro i finalisti dell'Isola dei Famosi , a cui si unirà uno tra Jey Lillo e Teresanna Pugliese , chiamati a superare un'altra sfida al televoto. Tra loro si cela il vincitore del reality , che verrà proclamato nella finale in programma mercoledì 2 luglio. Ecco chi è il favorito per la vittoria secondo i bookmaker .

Isola dei famosi, ecco chi è favorito

Non c'è un favorito per distacco nelle previsioni dei bookmaker che, però, puntano sulle donne. Tra le più accreditate per la vittoria dell'Isola dei famosi, infatti, i bookie indicano Cristina Plevani. L'ipotesi che la vincitrice del primo Grande Fratello riesca a trionfare anche in questo reality vale 3 per Sisal, 3.85 per Planetwin e 4 per Cplay.

La sua principale "antagonista" è un ex volto di Uomini e Donne, Teresanna Pugliese, il cui successo è offerto a 3 da Planetwin, a 3.50 da Cplay e Sisal.

Prima eliminato e poi ripescato grazie ad un televodo flash: Mario Adinolfi è riuscito sempre a far parlare di sè sull'Isola e anche a farsi benvolere dai concorrenti. I bookie non escludono che possa vincere il reality: ipotesi a 3.50 su Cplay, a 4.25 su Planetwin e a 4.50 su Sisal.

Chiudono il cerchio Omar Fantini, che verrà ricordato come il "leader" per eccellenza di questa edizione del reality, e Loredana Cannata: per entrambi la vittoria finale si attesta su quota 6.