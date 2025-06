Europei Under 21, il pronostico della finale Inghilterra-Germania

Segnano entrambe? La migliore quota per l'esito Goal

I tedeschi, oltre alla quarta finale, puntano a conquistare il quarto titolo continentale di categoria (cosa molto più importante) dopo quelli messi in cassaforte nel 2009, 2017 e 2021.

E non sono solo questi elementi a dire che questa è una super sfida. L’Inghilterra è arrivata a questo traguardo eliminando la super favorita Spagna (3-1) nei quarti concedendo poi il bis in semifinale contro l’Olanda (superata con il punteggio di 2-1).

La Germania, non senza polemiche, ha invece battuto l’Italia nei quarti (3-2 ai supplementari con rete vittoria al 117’ contro gli Azzurrini ridotti in nove) ma ha poi rimesso le cose in chiaro in semifinale liquidando la pratica Francia con un perentorio 3-0.

Come se non bastasse le due nazionali erano inserite nello stesso girone all’inizio della manifestazione e la sfida, in quella occasione, è stata vinta dai tedeschi per 2-1.

Un risultato particolare, che merita risalto, poiché si tratta dell’unico match, nell’arco degli ultimi 12 ufficiali (escluse quindi le amichevoli), nel quale gli inglesi hanno subìto 2 reti.

La Germania risponde con una striscia di imbattibilità che dura da 15 gare ufficiali consecutive (l’ultimo ko risale al 28 giugno 2023, terza giornata dell’Europeo di quell’anno, per 2-0 proprio per mano dell’Inghilterra) che diventano 20 se si considerano anche le amichevoli (per un totale di 4 pareggi e 16 vittorie).

La Germania Under 21 va sempre a segno da 14 gare di fila mentre l’Inghilterra, considerando le ultime 42 partite complessivamente giocate, è rimasta a secco soltanto 3 volte in occasione di altrettanti pareggi a reti inviolate (tutti arrivati negli ultimi 10 mesi).

Con queste premesse è evidente che in questa finale può accadere di tutto. Dovendo scegliere è forse il Goal l’esito che sembra offrire le maggiori garanzie: a quota 1.47 su Cplay, Begamestar e Planetwin.