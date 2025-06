Flamengo-Bayern, chi va ai quarti tra Filipe Luis e Kompany? Migliori quote e pronostico

Sudamerica contro Europa di fronte in un suggestivo ottavo di finale del Mondiale per Club . Sfida interessante anche tra i due giovani tecnici, Filipe Luis e Kompany , a caccia di un biglietto per i quarti di finale . Il match si gioca domenica 29 giugno, alle 22 in Italia.

Come arrivano Flamengo e Chelsea alla sfida

I brasiliani hanno vinto il loro girone grazie al 3-1 inflitto al Chelsea (che partiva favorito) ed è un monito per un Bayern che ha “regalato” il primo tempo al Benfica, finendo così al secondo posto nel gruppo C (ed evitando lo stesso Chelsea).

Questo Flamengo è dunque avversario tosto, che non perde da ben undici partite di fila (nove vittorie e tre pareggi) e che subisce pochi gol. Solo due quelli incassati in terra americana, gli stessi del Bayern che ha fermato a 19 la sua striscia di partite con almeno un gol segnato (l’ultima volta a secco risale al 15 maggio, 0-0 contro il Leverkusen in Bundesliga). Un episodio più che un campanello d’allarme, alla luce delle tante occasioni avute (e sprecate, soprattutto da Sane) nel secondo tempo contro i portoghesi.

Pochi dubbi sul fatto che contro il Flamengo si vedrà la versione migliore del Bayern, che per la prima volta nella sua storia affronta il “Mengao”.

Una formazione (quella sudamericana) che proverà ad attuare il suo calcio, aggressivo e offensivo, senza snaturarsi nonostante il livello dell’avversario richieda la massima prudenza in fase difensiva.

Flamengo-Bayern, chi è favorito e i consigli su cosa giocare

Che tipo di partita si aspettano i bookmaker? Il segno 2 al 90' è offerto a 1.70 da Cplay e Begamestar, a 1.67 da Betway e Planetwin. L’1 del Flamengo oscilla tra quota 4.60 e 4.75.

Bayern dunque super favorito in un match che - secondo gli operatori - regalerà diverse reti. L’Over 2,5 si gioca a 1.65 su Cplay e Sisal, a 1.62 su William Hill.

Il Bayern a segno almeno due volte (Over 1,5 Ospite) è invece un’opzione offerta a 1.65.

Scommesse speciali: gli assist

In Bayern-Auckland (10-0) ha sorpreso, oltre al risultato finale, il fatto che Harry Kane non abbia partecipato alla festa del gol bavarese. Il tedesco si è poi rifatto andando a segno contro il Boca, per poi restare nuovamente a secco contro il Benfica.

Nella fase ad eliminazione tedesca il bomber inglese proverà ad incrementare il suo bottino e i bookie bancano a 2.25 un suo sigillo. Gli operatori si aspettano che sia lui a sbloccare il match contro il Flamengo, l’offerta assegnata a questa opzione è pari a 4.

Parliamo di un centravanti di razza, abile non solo nel finalizzare ma anche nel giocare di sponda per i compagni. Da valutare allora l’ipotesi che Kane fornisca un assist per i suoi compagni: quota interessante, pari a 6 volte la posta.

Bayer vince il Mondiale per Club

Il Bayern Monaco resta una delle favorite dei bookmaker per la vittoria finale. Il possibile incrocio nei quarti di finale con il Psg (a patto che chiaramente entrambe superino gli ottavi) rappresenta tuttavia un ostacolo impegnativo per i bavaresi. Il loro trionfo nel torneo è un’opzione che oscilla tra quota 6 e 7.50. Una quota non proprio bassa...