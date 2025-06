Pronostico Mjallby-Malmö, una sfida ad altissima quota

Quote e consigli su cosa giocare

La prima cosa da dire è... Mjallby, chi era, anzi, chi è costui? Nel massimo campionato svedese, infatti, in cima alla classifica si trova proprio questa formazione che ha sede a Hallevik, piccolissima area urbana del comune di Solversborg, che nel 2010 contava soltanto... 813 abitanti.

Il Mjallby è capolista con 30 punti a braccetto con l’Hammarby ma ha una partita in meno, una partita che giocherà proprio stasera contro il Malmö che insegue con 8 lunghezze di ritardo.

A guardare il ruolino di marcia dei gialloneri c’è da rimanere sbigottiti. Sono 13 le partite fin qui giocate con una sola sconfitta all’attivo (1-2 in casa dell’Aik Stoccolma che segue al terzo posto con un punto di ritardo) più 3 pareggi e 9 vittorie. Inoltre vale la pena sottolineare che in queste 13 esibizioni è andato sempre a segno almeno una volta realizzando almeno 2 reti in 8 occasioni.

Il Malmö è tornato a vincere all’ultima uscita ma il suo cammino è costellato di scivoloni e mezzi scivoloni, soprattutto in trasferta dove ha fatto bottino pieno soltanto in due occasioni (per la cronaca il Mjallby in casa non solo è imbattuto ma ha conquistao 16 punti in 6 incontri incassando solamente 3 reti).

Con queste premesse l’1 (reperibile anche a quota 2.60) non si può escludere guardando al Goal come possibile alternativa.

Almeno una rete per parte si gioca a 1.63 su Cplay e Begamestar, a 1.65 su Elabet e Sisal.