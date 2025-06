Pronostico Sinner-Nardi, le quote del debutto di Jannik a Wimbledon: occhio agli ace

Grande attesa per il debutto di Jannik Sinner a Wimbledon , previsto per le 14 (circa) di martedì 1 luglio. Sarà Luca Nardi , pesarese n° 95 del ranking Atp, il primo sfidante del numero 1 del mondo sull'erba londinese. Scopriamo quote e pronostico del match.

Quanti ace mette a segno Sinner? La quota dell'Over 6,5

L'altoatesino vuole voltare pagina dopo l'inatteso ko di Halle contro Bublik. Per Jannik sarà la prima volta contro Nardi mentre contro i tennisti azzurri il numero 1 del mondo ha una strisca aperta di 14 successi consecutivi.

Il 15° per i bookie non è in discussione: vale 1.01 per Cplay, Lottomatica e William Hill mentre la vittoria di Nardi è proposta a 13 da Begamestar e Snai, a 11 da BetFlag.

Quota irrisoria (sull'1.20) per il 3-0 pro Sinner nel set betting quindi, volendo provare a puntare su un esito dalla quota più alta, si può provare l'Over 6,5 ace Sinner. L'eventualità che Jannik metta a segno 7 o più ace è offerta a 1.74 da Cplay e Begamestar, a 1.70 da Sisal.