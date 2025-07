Pronostici Mondiale per club, Dortmund-Monterrey: l'esito per raddoppiare la posta

Quanti gol nel match? Ecco il consiglio

Per le quote nell’aria c’è il segno 1 ma potrebbe anche valere la pena guardare in direzione dell’Under 2,5. Un esito offerto a 2.02 da Cplay, 2 da LeoVegas e 1.94 da Betway.

La vittoria del Borussia è quotata a 1.68 da Cplay, 1.67 da LeoVegas e Sisal.