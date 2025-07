Copa Argentina, il pronostico di Racing Club-San Martin

Stasera c’è spazio per la Copa Argenina che ha già iniziato i suoi sedicesimi di finale ma deve ancora chiudere il quadro delle qualificate al turno successivo. Il biglietto per uno dei posti a disposizione negli ottavi sarà in palio stasera sul campo neutro di San Luis. Il Racing Club dovrà vedersela con il San Martin (è prevista la gara unica) avendo ottime chances di aggiudicarsi la qualificazione.

Vince il Racing? Quota interessante per il segno 1

La formazione di Avellaneda ha infatti chiuso al terzo posto il gruppo A del torneo di Apertura argentino (qualificandosi per i play off) mentre il San Martin ha chiuso all’ultimo posto il gruppo B.

Inoltre “La Academia” ha appena chiuso (vincendolo per distacco) il suo girone di Copa Libertadores qualificandosi, anche qui, per la fase a eliminazione diretta.

Nelle ultime 17 esibizioni (tutte le competizioni, amichevoli comprese) il Racing ha sempre realizzato almeno una rete tranne che in una occasione (lo 0-1 con la Platense, nei playoff di Apertura, che ha poi vinto il torneo).

Il San Martin, al contrario, nelle ultime 8 esibizioni di campionato ha realizzato un’unica rete nell’unico successo conquistato (1-0) a fronte di 7 sconfitte (11 reti incassate).

Con queste premesse il segno 1 risulta pressochè obbligato e, visto il divario tra le due formazioni, sembra anche ben pagato. Il successo del Racing è quotato a 1.62 da Cplay e Begamestar, a 1.61 da Betway e a 1.60 da NetBet e Snai.