Allsvenskan, Gais-Malmö: per le quote è un match dall'esito apertissimo

Se questi giorni in mezzo alla settimana non propongono troppe sfide le cose cambiano nel weekend dove, oltre ai quarti di finale del Mondiale per club, sono in programma le partite di tanti campionati del nord Europa. Per questo motivo può essere utile anticipare l’analisi di un paio di incontri dell’Allsvenskan, la massima serie svedese, così da provare a individuare qualche riferimento interessante.