Pronostico Psg-Bayern, sfida tra titani: in quota è duello Donnarumma-Neuer

Psg-Bayern è più di un quarto di finale: assomiglia molto ad una finale anticipata del Mondiale per club . Le due squadre negli ottavi si sono sbarazzate di Inter Miami e Flamengo segnando 4 gol a testa. Chi accederà alla semifinale? Ecco quote e pronostico di Psg-Bayern , in programma sabato 5 luglio alle 18 ora italiana.

Psg in semifinale? Quanto vale per i bookie

Risultati alla mano, il Psg in questo Mondiale per club ha sempre fatto registrare il No Goal nelle 4 gare giocate. Ben 10 i gol segnati dai campioni d'Europa (tre clean sheet all'attivo), uno solo al passivo che è costato il ko (indolore) contro il Botafogo nella fase a gironi.

Il Bayern dopo la passeggiata con l'Auckland ha trovato le prime difficoltà contro il Boca, battuto per 2-1. Poi è arrivato il ko contro il Benfica nel terzo e ultimo match della fase a gruppi, con successivo 4-2 al Flamengo negli ottavi. A differenza del Psg, quindi, i tedeschi hanno subìto gol in 3 partite su 4 ed è senza dubbio un campanello d'allarme in presenza di una squadra così temibile davanti come quella di Luis Enrique.

Tre volte per 1-0, una per 2-0: negli ultimi 4 scontri diretti il Bayern ha sempre battuto il Psg che mai come stavolta ha l'occasione per prendersi una rivincita. L'ipotesi (plausibile) che a passare il turno siano i francesi vale 1.67 per Bet365, 1.65 per Sisal e 1.64 per Cplay. L'approdo del Bayern in semifinale, invece, oscilla tra quota 2.10 e 2.25.

1X2 parate e tiri in porta

In campo tantissimi campioni, da una parte e dall'altra, c'è quindi tanto materiale che scatena la fantasia dei bookmaker. Il duello a suon di parate tra Donnarumma e Neuer secondo i bookie lo "vincerà" il tedesco, nel senso che sarà lui a effettuare più parate (eventuali supplementari inclusi): quota 1.40 contro il 3.35 previsto per un Donnarumma più impegnato rispetto al collega bavarese.

In fatto di tiri in porta il faccia a faccia è tra Kvaratskhelia e Olise, due dei giocatori di maggior talento. Secondo i bookie è favorito il georgiano del Psg, a 2.05, mentre per Olise l'offerta sale a 3.

Mvp di Psg-Bayern

Vincere il riconoscimento di miglior giocatore in un match come questo significherebbe ipotecare o quasi il titolo di Mvp del torneo (si può scommettere anche su questo).

Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Kvaratskhelia rappresenta sempre un'opzione valida e si può giocare a 6 su Cplay e Begamestar, a 7.50 su Sisal.

Occhi puntati su Vitinha, uno dei favoriti nella scommessa sul miglior giocatore del Mondiale: il centrocampista portoghese è bancato Mvp di Psg-Bayern a 7.50 da Cplay e Begamestar, a 12 da Sisal.