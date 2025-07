Pronostici Mondiale per club, cosa giocare nei primi due quarti di finale

Intanto stasera prendono il via anche i quarti di finale del Mondiale per club (maschile, stavolta) che vede iniziare così la sua fase probabilmente più avvincente.

Pronostico Fluminense-Al Hilal

La prima partita è la... partita che non si sarebbe mai dovuta giocare, quella tra Fluminense e Al Hilal. I brasiliani si sono infatti qualificati per questa sfida contro ogni pronostico battendo 2-0 l’Inter che era appogiatissima dalle quote e sembrava la squadra destinata a proseguire la competizione.

Niente in confronto a quanto ha fatto l’Al Hilal, un vero e proprio miracolo visto che negli ottavi doveva vedersela con il Manchester City (tra le favorite per la vittoria finale) ed è riuscito a batterlo 4-3 ai supplementari (dopo che al 90’ il risultato era di 2-2).

A questo punto sbilanciarsi è impossibile, la sfida è incertissima ma sembra, comunque, da esito Goal: quota 1.85 su Cplay e Begamestar, 1.80 su Sisal e Planetwin.

Palmeiras-Chelsea, ecco chi vince per i bookie

A seguire, saranno le 3 della notte in Italia, tocca a Palmeiras-Chelsea con i brasiliani che hanno staccato il biglietto per questo appuntamento aggiudicandosi il derby tutto carioca con il Botafogo.

Risultato di parità a reti inviolate al 90’ ma rete vittoria dei biancoverdi nei supplementari. Qualificazione ai quarti ai supplementari anche per il Chelsea che fino al 95’ conduceva 1-0 sul Benfica ma ha poi subìto il pareggio su rigore a tempo praticamente scaduto. Nell’extra time i “Blues” ne hanno fatte 3 (di reti) e il 4-1 alla fine ha promosso i londinesi.

Per entrambe le squadre il prossimo obiettivo è la semifinale, traguardo che sembra più alla portata del Chelsea. In sintonia con le quote è il 2 che si lascia preferire.

La vittoria dei Blues di Maresca al 90' è offerta a 1.96 da Cplay, a 1.95 da Betway e BetFlag.