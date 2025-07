Pronostico Sandefjord-Rosenborg, occhio al "ritardo" dei padroni di casa

A guardare le quote Sandefjord-Rosenborg sembrerebbe un match dal pronostico incerto. I numeri però possono essere utili per sciogliere il rebus. La sfida tra queste due squadre è in programma domenica 6 luglio alle 14.30.

Tentazione pareggio: quanto vale per i bookie

Il Sandefjord ha 18 punti in classifica con 11 partite giocate: 6 vittorie e 5 sconfitte. Già, zero pareggi. Un "ritardo" che non passa inosservato.

Il Rosenborg è più su con 23 punti ma con 2 partite giocate in più rispetto al Sandefjord, che in casa ha vinto le 5 partite fin qui giocate. Un campanello d'allarme per un Rosenborg che nell'ultima trasferta è crollato sotto il colpi del Kristiansund: 1-4.

In presenza di questi dati chi gioca in casa dovrebbe partire favorito, e invece no. Il 2 del Rosenborg è proposto a 2.40, l'1 vale 2.60. Il primo segno X in campionato del Sandefjord, invece, si gioca a 3.45 su Cplay e GoldBet, a 3.40 su Sisal e Zona Gioco.

Sulla carta entrambe le squadre dovrebbero andare a segno: l'esito Goal (sarebbe il quonto di fila tra campionato e coppe per il Rosenborg) è pagato 1.52 da Cplay e Begamestar, 1.50 da Planetwin e BetFlag.