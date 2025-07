Preliminari Champions League, il pronostico di Iberia 1999-Malmö

Esito 1X2 finale e Under/Over 2,5: gli esiti consigliati

Tra queste spicca il nome del Malmö che nelle ultime settimane è stato protagonista del campionato svedese ma che non sempre ha confermato le attese. Nelle ultime due esibizioni, infatti, non è andato oltre il pareggio sia con il Mjallby (capolista) che con il Gais (formazione che occupa il sesto posto in classifica).

Gli scandinavi aprono il viaggio Champions con una trasferta in Georgia andando a fare visita all’Iberia 1999, formazione che guida, imbattuta (13 vittorie e 5 pareggi), il suo campionato ma che è reduce da due ko consecutivi nella semifinale e nella finale per il terzo posto della Supercoppa di Georgia.

Il Malmö non è un esempio di regolarità ma in questa occasione sembra di fronte ad un avversario alla sua portata.

Difficile ipotizzare qualche rete in più per cui, alla fine, si può condividere il parere delle quote (che assegna al 2 i favori del pronostico) con l’Under 2,5 valido come primissima alternativa.

Il segno 2 del Malmö è offerto a 1.50 da Cplay e GoldBet, a 1.49 da LeoVegas. L'Under 2,5 è quotato a 1.68 da Begamestar e Planetwin, a 1.75 da William Hill.