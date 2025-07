Pronostico Fluminense-Chelsea, chi va in finale del Mondiale per club? Le quote dicono...

Il Mondiale per club sceglie la sua prima finalista. Martedì 8 luglio, alle 21 in Italia, si gioca Fluminense-Chelsea . Chi vince si aggiudicherà un posto nella finalissima dove affronterà una tra Psg e Real Madrid . Ecco chi vincerà la prima semifinale secondo i bookmaker .

Chelsea in finale? Ecco il parere dei bookie

Il Fluminense è l'unica squadra sudamericana superstite nel torneo, in mezzo a tre colossi europei. I brasiliani negli ottavi hanno eliminato l'Inter (2-0) e nei quarti l'Al Hilal di Simone Inzaghi (2-1), mantenendo la porta inviolata in tre delle cinque gare giocate in questo Mondiale.

Il Chelsea affronta per la terza volta in questo torneo una formazione del Brasileirao: il bilancio è di una sconfitta (1-3 col Flamengo) e di un successo, il 2-1 al Palmeiras che ha permesso ai Blues di staccare il biglietto per questa semifinale.

Ben 12 le reti messe a segno dagli uomini di Maresca, a fronte di 5 gol subìti. Un potenziale offensivo notevole, da far valere contro una squadra che sa difendersi con ordine e ripartire.

Secondo i bookmaker sono gli inglesi a partire favoriti per la qualificazione in finale: il passaggio del turno del Chelsea è quotato a 1.31 da Cplay e Begamestar, quota che sale a 1.67 per la vittoria dei londinesi al 90'.

Per Elabet il 2 al 90' vale 1.70 mentre l'approdo in finale del Chelsea (eventuali supplementari e rigori compresi) è proposto a 1.35.

Gol o assist: Cole Palmer

Contro il Palmeiras è tornato al gol su azione dopo un lungo digiuno e chissà che Cole Palmer non possa brillare anche contro il Fluminense. Il trequartista che segna o fa assist contro il Flu è un'ipotesi offerta a 1.83 da Cplay e Begamestar, a 1.95 da Sisal.

L'abilità negli inserimenti di Noni Madueke è un'arma in più per Maresca, una rete del centrocampista si gioca mediamente a 4.