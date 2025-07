Ederson, Juve e Inter sognano il grande colpo. Ma in quota c'è anche la Roma di Gasperini

Quantità, qualità e diversi gol nelle gambe. Un giocatore come lui fa comodo a tutti nel calcio moderno: si tratta di Ederson , centrocampista in forza all' Atalanta . Il brasiliano è nel mirino di diversi club di Serie A che però sanno di dover investire una cifra importante per portar via il costoso gioiello dalla bottega bergamasca. Ecco le quote dei bookmaker con riferimento alle possibili destinazioni di Ederson entro il 1 settembre.

Prossima squadra di Ederson: le quote

Tra le squadre accostate dai bookie al giocatore della Dea c'è anche quella di Gasperini, oggi tecnico della Roma. Quota però piuttosto alta per la possibilità di vedere il brasiliano con la maglia giallorossa la prossima stagione: a 10 per Cplay e Begamestar, 8.50 per Elabet.

Gli operatori danno delle chances in più all'Inter, tra le favorite nella corsa per assicurarsi il centrocampista, che in Serie A lo scorso anno ha collezionato 37 presenze segnando 4 gol e fornendo 2 assist. Ederson all'Inter è un'opzione proposta a 3 dai bookmaker.

Come detto l'Inter è tra le favorite... ma non la favorita, nelle previsioni dei bookie. Infatti, in lavagna la Juventus precede i nerazzurri come prossima squadra del giocatore in questa finestra di mercato: quota 2.25 per il trasferimento di Ederson da Bergamo a Torino, sponda bianconera.