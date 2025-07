Olimpia Lubjana-Kairat Almaty, migliori quote e pronostici

Dagli Usa (Mondiale per club) all’Europa perché oggi prendono il via i preliminari Champions per tante squadre che sognano un posto nella fase “campionato” che partirà a settembre.

Olimpia o Kairat, chi vince? Il parere dei bookie

Tra le sfide in programma vale la pena segnalare quella tra l’Olimpia Lubjana e il Kairat Almaty con gli sloveni che sembrano avere le carte in regola per conquistare il successo in questo match di andata.

I kazaki potrebbero però riuscire a contenere le... perdite e allora oltre al segno 1 potrebbe essere utile tenere in considerazione anche l’Under 2,5.

La vittoria degli sloveni si gioca a 1.63 su Cplay e Begamestar, 1.62 su Betway. L'Under 2,5 è quotato a 1.78 da Cplay e Netwin, a 1.80 da Planetwin e Sisal.