Wimbledon, Cobolli può battere Djokovic? Ecco cosa dicono le quote

La vittoria su Marin Cilic vale per la prima volta in carriera un posto nei quarti di un torneo Slam. E, per Flavio Cobolli , l'avversario non poteva che essere di altissimo livello. Mercoledì 9 luglio sarà infatti Novak Djokovic a sfidare il tennista romano. Ecco le quote e il pronostico del match tra Cobolli e Djokovic.

Cobolli-Djokovic, occhi puntati sugli ace

C'è un solo precedente tra i due tennisti, risalente al torneo di Shanghai 2024, match che si concluse con una netta vittoria in due set per il serbo. Per Cobolli è il miglior momento della carriera, certificato da prestazioni in crescendo anche sull'erba. A Eastbourne il romano era uscito ai sedicesimi perdendo contro Fearnley ma a Wimbledon Cobolli è stato quasi perfetto, concedendo un solo set (a Cilic) nei quattro turni fin qui disputati.

E Djokovic? Il sette volte campione di Wimbledon ha battuto nell'ordine Muller, Evans, Kecmanovic e De Minaur. Nei grandi appuntamenti il serbo difficilmente sbaglia, al Roland Garros la sua corsa si è fermata contro Sinner in semifinale. Stavolta però il pronostico non è a tinte azzurre.

Secondo i bookie sarà il serbo a trionfare: ipotesi a 1.07 su Cplay, Eurobet e BetFlag, mentre il successo di Cobolli vale 7.25 per Cplay, 7.40 per Planetwin e 8 per Bet365.

Solo 6 ace per Nole contro De Minaur mentre nei precedenti tre match giocati a Londra il serbo aveva sempre superato abbondantemente la doppia cifra.

Da valutare, quindi, l'esito Over 12,5 ace di Djokovic: a 1.75 su Cplay e Begamestar, a 1.90 su Sisal.