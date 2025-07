Europei femminili di calcio, Finlandia-Svizzera è uno "spareggio": il pronostico

Nel gruppo A degli Europei femminili di calcio va in scena un vero e proprio spareggio per il secondo posto. A contenderselo saranno Finlandia e Svizzera , di fronte giovedì sera(ore 21) a Ginevra.

Due risultati su tre buoni per la Svizzera

Tre punti a testa in 180 minuti ma le elvetiche, in virtù di un gol di vantaggio nella differenza reti, hanno a disposizione due risultati su tre per qualificarsi alla fase successiva.

La Svizzera ha vinto due delle ultime tre partite, in precedenza aveva collezionato due pareggi e sei sconfitte nelle precedenti otto. Un ruolino dei marcia che non fa stare tranquille le beniamine di casa.

La Finlandia è nazionale che segna e allo stesso tempo subisce piuttosto poco ma in questa sfida dovrà prendersi dei rischi perchè come detto solo la vittoria rappresenta l’unica via di accesso ai quarti di finale.

Match delicato e dal pronostico piuttosto incerto, la doppia possibilità “X o Goal” è offerta a 1.45 mentre optando per il “semplice” esito Goal la quota sale a 1.80 su Cplay, Begamestar e Planetwin.