Preliminari Europa League, cosa giocare in Trnava-Hacken

Per alcuni l’ora delle amichevoli è finita, per altri invece continua la serie di partite con posta in palio. É il caso di Trnava e Hacken , di fronte giovedì sera (ore 20.15) nell’andata del primo turno preliminare di Europa League .

Esito finale e Multigol: ecco gli esiti consigliati

Gli slovacchi, terzi nell’ultima edizione del loro campionato, hanno vinto la coppa nazionale contro il Ruzomberok a inizio maggio. Nelle recenti amichevoli disputate hanno collezionato tre sconfitte di fila, segnando un solo gol. Curiosità, non pareggiano addirittura dal 16 marzo: 1-1 in campionato contro lo Slovan Bratislava.

In pieno svolgimento invece il massimo campionato svedese, l’habitat di un Hacken che viene dal successo esterno sull’Elfsborg (2-0). Un risultato che ha permesso ai gialloneri di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il dato che vale la pena evidenziare? Ben sei delle ultime sette trasferte giocate dagli svedesi sono terminate con due o tre reti totali. Per la cronaca, un altro “Multigol 2-3” renderebbe circa 1.90 volte la posta.

Quanto all’esito finale, che secondo i bookmaker si preannuncia incerto, si potrebbe valutare il pareggio: un’opzione offerta a 3.15 da Cplay e Begamestar, a 3.20 da Planetwin.