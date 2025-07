Pronostico Italia-Spagna, Soncin sfida le campionesse del mondo

Un match come Italia-Spagna , a qualsiasi livello, non passa mai inosservato. Figurarsi se, come venerdì sera a Berna (ore 21.00), il confronto mette in palio il primo posto del gruppo B agli Europei femminili di calcio .

Precedenti e pronostico: almeno una rete per parte a...

Un occhio davanti, quindi alla Spagna (6 punti e 11 gol segnati in due partite), l’altro al Portogallo, con cui l’Italia ha pareggiato 1-1 l’ultimo match disputato in questa fase finale.

Per disinteressarsi del risultato delle portoghesi la nazionale guidata da Soncin deve evitare la sconfitta per assicurarsi i quarti. In caso di ko con la Spagna e successo del Portogallo, si andrebbe a guardare la differenza reti: al momento Italia+1, Portogallo -5.

Risultati degli ultimi due precedenti alla mano, l’Italia non trema al cospetto delle campionesse del mondo (10 vittorie e un ko nelle ultime 11 gare). Le Azzurre hanno battuto la Spagna per 3-2 in Nations League, pareggiando 1-1 in amichevole.

Ci sono dunque i presupposti per assistere ad un match con entrambe le nazionali a segno. L'esito Goal è offerto a 1.88 da Cplay, Begamestar e Betsson, a 1.95 da Lottomatica e Planetwin.