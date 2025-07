Europei femminili di calcio, come finirà Portogallo-Belgio? Quote e pronostico

Il gol segnato all’ Italia ha messo fine a un “digiuno” portoghese che durava da ben quattro partite. Le ragazze allenate da Francisco Neto devono sperare in una serata di grazia delle loro attaccanti (e non solo) per centrare un rotondo successo a spese del Belgio , già eliminato, e confidare in un aiuto spagnolo per beffare l’ Italia di Soncin .

Almeno tre gol in Portogallo-Belgio? Le migliori quote per l'Over 2,5

Intanto però il Portogallo deve fare bottino pieno, cosa che non gli riesce da sette partite (cinque sconfitte e due pareggi). Curiosità, l’ultimo successo delle lusitane è arrivato proprio contro il Belgio, il 26 febbraio, in Nations League.

Un ko che le atlete allenate da Elisabet Gunnarsdottir hanno poi vendicato, sempre nello stesso torneo, a inizio giugno: 3-0. Nelle 9 partite giocate nel 2025 il Portogallo ha segnato più di un gol in una sola occasione: contro la Spagna, perdendo tra l’altro per 2-4. Il Belgio, in campo per l’onore, ha fatto registrare l’Over 2,5 in sette delle sue ultime dieci partite.

Quanto vale per i bookmaker l’ipotesi che Portogallo-Belgio si chiuda con almeno tre reti totali? 1.63 per Cplay, Netwin e Planetwin, 1.65 per GoldBet e Sisal.