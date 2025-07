Campionato argentino, Clausura al via: il pronostico di Aldosivi-Central Cordoba

Contro ogni pronostico il Platense si è aggiudicato il campionato argentino di Apertura , battendo in finale l’Huracan. Nel weekend scatta il Clausura , con Boca e River a caccia di riscatto, in mezzo a tante altre squadre decise ad imitare l’outsider Platense.

Il pronostico è una "doppia possibilità"

Si riparte con la stessa formula dell’Apertura, ovvero 30 squadre suddivise in due gironi da 15 e 16 partite da disputare nella prima fase. Le prime otto di ciascun raggruppamento accederanno alla fase ad eliminazione diretta che porta fino alla finalissima, collocata verso fine novembre.

La lunga cavalcata del semestre inizia stasera con l’anticipo tra Aldosivi e Central Cordoba. Ovvero, due formazioni che nell’Apertura hanno chiuso rispettivamente al 13° e 11° posto nella classifica del gruppo A.

Nel match disputato il 27 gennaio di quest’anno si registra una vittoria casalinga per 1-0 da parte del Central Cordoba, che a fine maggio ha dovuto mandar giù un boccone amarissimo: ko per 3-0 contro la LDU Quito ed eliminazione (per differenza reti) dalla Copa Libertadores nonostante gli 11 punti conquistati.

L’Aldosivi al 90’ è imbattuto da tre partite (due successi più un pareggio) e proverà a sfruttare il fattore campo per incamerare i primi tre punti.

La sensazione è che possa vedersi almeno un esito tra Goal e Over 2,5: una "doppia possibilità" (“Goal o Over 2,5”) a quota 1.73 su Cplay e Begamestar, a 1.70 su Sisal.