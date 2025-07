A Wimbledon semifinale show Sinner-Djokovic! Le scommesse speciali dei bookie e il pronostico

Il torneo maschile di Wimbledon entra più che mai nel vivo con le semifinali . Quella più attesa vede di fronte, venerdì 11 luglio non prima delle 17, Jannik Sinner e Novak Djokovic . Il numero 1 del mondo nei quarti ha battuto in tre set Ben Shelton , il serbo ha vinto in rimonta per 3 set a 1 contro un ottimo Flavio Cobolli . Ecco quote e pronostico del match tra Sinner e Djokovic.

Sinner-Djokovic, ecco chi vincerà secondo i bookie

Contro Shelton si è rivisto il vero Sinner, incappato in una giornata no (condizionato anche da problemi al gomito) contro Dimitrov, match poi vinto da Jannik per rituro del bulgaro. L'altoatesino, alla sua seconda semifinale a Wimbledon, si gioca un posto in finale contro il campione serbo, sette volte vincitore di questo Major.

I due si conoscono bene, Jannik ha vinto le ultime 5 "battaglie", considerando nel computo anche il torneo di esibizione del Six Kings Slam. A livello Atp il computo dei precedenti è di 5 vittorie a 4 per Sinner, l'ultima delle quali al Roland Garros in cui Djokovic uscì sconfitto in tre set.

I bookie credono che la striscia vincente di Jannik sia destinata a continuare. Il successo di Sinner è quotato a 1.43 da Cplay e Begamestar, a 1.45 da Planetwin. Il serbo è proposto a 2.70 da Betsson e BetFlag, a 2.75 da Bet365.

Le scommesse speciali: doppi falli e durata del match

Diverse le scommesse speciali predisposte dai bookmaker per l'occasione. Si può puntare ad esempio su chi commetterà più doppi falli (Djokovic a 1.60) e su chi piazzerà il primo break dell'incontro (qui favorito Sinner a 1.60). Non solo, in gioco anche la durata del match, con la possibilità che superi le 3 ore e un quarto in lavagna a 1.85.

Da valutare l'ipotesi che almeno un set possa andare al tie break, a quota 1.52. Rischiosa ma intrigante, infine, la possibilità che il match finisca al quinto set (Over 4,5 set nell'incontro): a quota 3.20.