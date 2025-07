Pronostico Malmö-Norrkoping: missione risalita per Stryger Larsen e compagni

Buona la prima nei preliminari di Champions : un 3-1 in trasferta all'Iberia 1999 che costituisce una seria ipoteca sulla qualificazione al secondo turno. Adesso il Malmö deve concentrarsi sull'impegno di campionato (sabato 12 luglio alle 17.30) contro il Norrkoping , sempre battuto negli ultimi sette precedenti tra campionato e coppe. Un dato che certamente ha il suo peso nelle quote dei bookmaker relative all' esito finale di questo match.

1X2 finale, Under/Over 2,5 e Goal/No Goal: gli esiti sulla carta più probabili

Sulla vittoria del Malmö (4 successi, 2 pareggi e un ko interno finora), infatti, tutti gli operatori non sembrano avere dubbi: su Cplay e Begamestar l'1 si gioca a 1.34, a 1.33 su BetFlag e a 1.30 su Sisal. In trasferta il Norrkoping aveva iniziato il campionato con due sconfitte, poi ha inanellato quattro risultati utili di fila: due vittorie e due pareggi. Tutte partite piuttosto "movimentate", in cui il Norrkoping ha segnato e subìto ben 10 reti.

Non a caso i bookie si aspettano una sfida con almeno tre reti totali. L'Over 2,5 è offerto a 1.42 da Cplay e Planetwin, a 1.45 da Sisal e Zona Gioco.

Più Goal che No Goal, con il primo esito offerto mediamente a 1.70 a fronte del 2.05 previsto per l'ipotesi che almeno una squadra non segni.