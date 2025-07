Milan, il sostituto di Theo Hernandez arriva dalla Juventus? I bookie ci credono. E Nicolas Jackson...

Theo Hernandez è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Hilal . E così, la domanda di tutti i tifosi del Milan è: " Chi sarà il sostituto di Theo? " Tare è subito al lavoro per consegnare ad Allegri un degno erede del francese nel più breve tempo possibile. Bookie di conseguenza scatenati, ecco quali giocatori potrebbero vestire la maglia rossonera entro il primo settembre.

Cambiaso al Milan? Ecco quanto vale per i bookie

Si parlava di lui a inizio mercato, quando ancora l'addio di Theo Hernandez al Milan rappresentava una possibilità. Andrea Cambiaso, esterno a tutta fascia in forza alla Juventus, è uno dei profili accostati dagli operatori alla squadra di Max Allegri.

Per Betsson, Netbet e Cplay vale 3 l'ipotesi che sia Cambiaso il sostituto "made in Italy" di Theo Hernandez, mentre si scende a 2.75 su GoldBet e Lottomatica.

Nel casting dei giocatori considerati tra i possibili eredi di Theo c'è anche Destiny Udogie, 22enne laterale del Tottenham e della nazionale italiana. Qui però le quote sono un po' più alte, segnale di un certo scetticismo da parte dei bookie sulla reale fattibilità dell'operazione: è valutata infatti 7.50 da Betsson e NetBet, a 5 invece da Lottomatica.

Nicolas Jackson al Milan: cosa dicono le quote

Non è una novità che il Milan, sostituto di Theo a parte, sia alla ricerca anche di un attaccante. Nelle ultime ore il nome di Nicolas Jackson si è "affiancato" a quelli di Vlahovic e Boniface. Il centravanti senegalese diventerà effettivamente un nuovo giocatore del Milan in questa sessione di mercato? Per i bookmaker tale eventualità vale 6 volte la posta.