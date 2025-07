Chelsea-Psg, il pronostico della finale del Mondiale per club

La vincitrice della Conference League contro quella della Champions. Chelsea-Psg , in programma domenica 13 luglio alle 21 (in Italia), è la finale del Mondiale per club . Gli uomini di Maresca , che hanno eliminato Palmeiras e Fluminense nei due turni precedenti, sfidano la corazzata di Luis Enrique , capace di far diventare piccolì così i Galacticos del Real Madrid : netto 4-0 in semifinale. Scopriamo quote e pronostico di Chelsea-Psg .

Esito 1X2 finale e Goal/No Goal: le migliori quote

Il Paris ha aperto e chiuso il suo Mondiale per club alla stessa maniera, calando un poker alle due grandi squadre di Madrid: al debutto l'Atletico di Simeone era finito al tappeto per i 4 schiaffi ricevuto da Vitinha e compagni. Un solo ko all'attivo, contro il Botafogo, e un solo gol subìto, dagli stessi brasiliani. Per il resto tutte partite dominate nel gioco e nel punteggio. Curiosità, sempre No Goal per il Psg nelle sei gare disputate nella kermesse americana.

Anche il Chelsea è caduto una volta, sempre per mano di una squadra brasiliana (il Flamengo) nella fase a gironi. Nella fase ad eliminazione diretta i londinesi hanno superato il Benfica (ai supplementari), poi Palmeiras e Fluminense segnando due reti in ciascun match. L'ipotesi che, a prescindere dal risultato finale, entrambe le squadre realizzeranno almeno una rete vale 1.61 per Cplay e Begamestar, 1.60 invece per BetFlag e Planetwin.

Esito finale che, secondo i bookmaker, sorriderà al Psg, bancato vincente a 1.62 (al 90') da Cplay e Betsson, a 1.60 da Zona Gioco e Bwin. Per l'1 del Chelsea la quota si alza a 5 volte la posta.

Scommesse speciali: ribaltone e prima sostituzione

Tra le scommesse speciali predisposte dai bookmaker va segnalata quella del ribaltone. La vittoria in rimonta da parte di una delle due squadre vale 5.90 per Cplay e Begamestar, 6.25 per Sisal.

Visto il grande caldo chissà che la prima sostituzione del match non possa essere effettuata nel primo tempo. Un'eventualità presa in considerazione dagli operatori e fissata in lavagna a 4 da Cplay e Betsson, a 3.50 da Sisal.

Tiri in porta e marcatori

Occhi puntate su alcune scommesse che riguardano i giocatori. Secondo i bookmaker la coppia Kvaratskhelia-Dembele effettuerà (nell'insieme) almeno tre tiri in porta: a quota 1.50.

Poi, via ai duelli speciali. La sfida a suon di gol tra Joao Pedro (doppietta al Fluminense) e Dembele vede favorito l'attaccante del Paris, a quota 3, la punta del Chelsea "insegue" a 5.50.

Fantasia al potere nella sfida tra Cole Palmer e Kvaratskhelia. L'ipotesi che l'ex Napoli segni di più rispetto al fantasista inglese è data a 3.50, con la parità nei gol segnati (ipotesi che comprende anche nessun gol segnato da parte di entrambi) offerta a 1.50.