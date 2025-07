Sinner-Alcaraz, il pronostico della finale di Wimbledon: in lavagna anche i match point

Chi vince Wimbledon? Cosa dicono le quote

Alcaraz cerca la terza vittoria di fila ai Championships contro il tennista che gli ha rifilato l'ultima sconfitta (2022) sulla più prestigiosa erba londinese. Lo spagnolo in questa edizione del torneo ha incontrato le difficoltà maggiori al debutto, contro un superbo Fabio Fognini che poi ha annunciato il ritiro dal tennis.

Per Sinner una partita magistrale contro l'eterno Djokovic, preceduta però da una prova deludente contro Dimitrov, costretto poi ad un ritiro per infortunio che ha spianato la strada al numero uno del mondo.

In Francia Sinner ha flirtato con la vittoria senza però conquistarla, la sensazione è che, come al Roland Garros, si vada verso un match piuttosto lungo con quattro o più set.

L'Over 3,5 set è un'ipotesi offerta a 1.37 da Cplay e Begamestar, a 1.40 da Sisal.

Per i bookmaker è leggermente favorito Alcaraz, il cui trionfo è offerto a 1.80 da Cplay, Betsson e Sisal mentre Sinner vale 2.02 per Begamestar, 2 per Elabet e 1.95 per Sisal.

Tra le scommesse speciali si può valutare l'Over 1,5 match point, a quota 1.85, in memoria di quanto successo all'epico confronto andato in scena al Roland Garros con ben tre match point annullati da Alcaraz.